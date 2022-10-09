50 DAKİKALIK YOL, 5 DAKİKAYA DÜŞECEK - Son Dakika
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50 DAKİKALIK YOL, 5 DAKİKAYA DÜŞECEK

09.10.2022 10:32

İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak.

İzmir kara yolunun Ayvacık- Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

Küçükkuyu Tünelleri, dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak. (DHA)

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Haber : Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Küçükkuyu, Kaz Dağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 DAKİKALIK YOL, 5 DAKİKAYA DÜŞECEK - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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