50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu mücadelesi - Son Dakika

50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu mücadelesi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcağın altında çalışan çobanlar, hayvanlarını otlatmak için Şanlıurfa-Diyarbakır yolundan geçmek zorunda kalıyor.

50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu mücadelesi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaz aylarında 50 dereceyi bulan sıcağın altında çalışan çobanlar, hayvanlarını otlatmak için Şanlıurfa- Diyarbakır yolundan geçmek zorunda kalıyor. Her gün iki defa yoldan geçen hayvanlar ve çobanlar, ölümle burun buruna geliyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Ağılcık mezrasında yaklaşık 50 derece sıcak havanın altında koyun otlatan çobanlar zor şartlarda çalışıyor. Sabah saat 04.00'da hayvanlarını ahırdan çıkaran çobanlar bir süre toprak yoldan ilerledikten sonra Şanlıurfa-Diyarbakır yoluna gelerek hızla seyreden araçların arasından hayvanlarını karşıya geçirmeye çalışıyor. Zaman zaman hayvanlarıyla birlikte ölüm ile burun buruna gelen çobanlar, köy yolunun asfaltlanmasını ve Diyarbakır-Şanlıurfa yolunun Ağılcık mezrası kesiminde de koyunlarının daha rahat karşıya geçirilmesi için alt geçit yapılmasını istiyor.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ YOL"

Bölgede 11 yıldır çobanlık yapan Emrah Dağ havanın aşırı sıcak olduğunu ifade ederek, "Su ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Evden getirdiğimiz buzlu sular kısa sürede ısınıyor ve içilemez hale geliyor. Yaklaşık 50 derecenin altında çobanlık yapıyoruz. En büyük sorunumuz ise yol sorunu. Araba çarpıyor ve birçok koyunumuz telef oluyor. Devlet büyüklerinden köyümüze yol ve yeraltı geçidi istiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAYVANLARIMA ÇOBAN, KENDİME ÖĞRETMENLİK YAPIYORUM"

Sabah erken saatlerinde koyunları ahırdan çıkardıklarını ve meraya getirdiklerini ifade eden Ahmet Dağ ise "Hayvanları otlatıyoruz. Aynı zamanda Açık Öğretim Fakültesi okumaktayım. Hayvanlarıma çoban, kendime öğretmenlik yapıyorum. Yaklaşık 50 derece sıcaklığın altında koyunları otlatıyoruz. Tabiki çok sıcak olduğu için fazla dayanamıyoruz. Sıcaktan korunmak için taşlardan gölgelik yapıyoruz. Su ihtiyacımız da çok büyük bir sorun. Evden getirdiğimiz buz dolu şişeler bile 2 saate eriyip sımsıcak bir suya dönüşüyor" dedi.

ÖLÜM İLE BURUN BURUNA KARŞIYA GEÇİYORLAR

Köy yollarının henüz yapılmadığını söyleyen Ahmet Dağ, "Kış aylarında çamurla mücadele ediyoruz. Araçlarımız bazen çamura saplanıyor ilerleyemiyor. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan ricamız yolumuzun yapılmasını istiyoruz. Geçmiş yıllarda birçok hayvanımız telef oldu. Diyarbakır - Şanlıurfa karayolunda koyunları karşıdan karşıya geçirirken birçok hayvanımız bu yolda telef oldu. Koyunları karşıya geçirdiğimiz kısımda bir alt geçit yapılmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan ricamızdır. Burada yolumuzu yapsınlar ve Şanlıurfa - Diyarbakır yolunda bize bir alt geçit yapsınlar. Alt geçit yapılınca koyunlarımızı bir sıkıntı olmadan karşıya geçirebileceğiz. Çobanlık yaptığım süre zarfında bine yakın hayvan bu yollarda telef olmuştur" diye konuştu.

(İHA)

Diyarbakır, Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 14:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 derece sıcaklıkta çalışan çobanların zorlu mücadelesi - Son Dakika
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