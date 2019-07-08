Son Dakika Haberleri: 50 düzensiz göçmen yakalandı
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50 düzensiz göçmen yakalandı

55 dakika önce

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 50 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sahil Güvenlik helikopteri tarafından Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içinde düzensiz göçmen tespit edildi.
Bunun üzerine bölge giden Sahil Güvenlik ekipleri aralarında 20 çocuğun da olduğu 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine götürüldü.
50 düzensiz göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:51 Kaynak: AA
Bademli, Dikili, İzmir, Güncel
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