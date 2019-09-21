50 farklı ülkeden yüzlerce akademisyen Bursa'ya geliyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, iki yılda bir gerçekleştirilen 'Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'na ev sahipliği yapacak. 50 farklı ülkeden çok sayıda akademisyen Bursa'ya gelecek.

Altay topluluklarının medeniyet yapısı ve kültürel değerlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla iki yılda bir geleneksel olarak yapılan 'Uluslararası Altay Toplulukları Sempozyumu'nun sekizincisi, "Hayvan ve Hayvancılık Kültürü" ana teması ile 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Issık-Göl şehirlerinde gerçekleştirildi. Dokuzuncu sempozyumun Bursa'da olmasından büyük gurur duyduklarının dile getiren Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Türk dünyası Sovyetler dağıldıktan sonra Türkiye'nin ilgi odağı haline geldi. Bu bölgeyle ilgili o günden bugüne değişik münasebetler, siyasi ve ekonomik düzeyde bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bizim oraya gitme vesilemiz, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek ve Issık-Göl şehirlerinde 19-23 Ağustos'ta yapılan Altay Toplulukları Sempozyumu içindi. Uluslararası organizasyonun ortakları Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Özbekistan Akademiler Birliği, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve o bölgelerden değişik kurumların katıldığı güzel bir sempozyum gerçekleşti. Türkiye adına, Osmangazi Belediye olarak bizler vardık. 9 farklı ülkeden gelen toplulukların ve temsilcilerin bulunduğu sempozyum ilk Kore'de başlatıldı. Daha sonra Kore'den Kazakistan'a ve Orta Asya'ya doğru geldi. Bu sempozyum da Altay Topluluklarının ortak kültürleri tartışıldı ve diyaloglar gerçekleşti" diye konuştu.

Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, bu toplulukların kültürel alt yapısının aynı olduğunu dile getirdiklerini belirten Başkan Dündür, "Bu kültürel alt yapıdaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği, dil birliğinin geliştirilmesi ve toplumların kaynaşması gerektiğini dile getirdik. 2 yılda bir yapılan bu toplantıya Osmangazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapmak istediğimizi ilettik. Özbekistan Akademiler Birliği, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi ve Osmangazi Belediyesi bu şekilde talepte bulunmuş. Daha sonra yapılan açıklamada, 2020'de yapılacak sempozyumun, Altay Akademisyenler Birliğinin ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa şehrinde spesifik bir konu üzerinde yapılmasına karar verildi. En az 50'nin üzerinde farklı ülkeden çok sayıda akademisyen Bursa'ya gelecek. Altay Toplulukları Yürütme Birliği tarafından ortaklaşa gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Türk Tarih Kurumu da bu işin içerisinde olacak. Böyle uluslararası bir toplantının Türkiye'de ve Bursa'da yapılması bizler için gurur vericidir" dedi.