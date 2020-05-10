50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar - Son Dakika

- 50 gün sonra ilk kez dışarı çıktılar

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra verilen 4 saatlik sokak iznini Küçük Çam Piknik Alanında yürüyüş yaparak değerlendirdi

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar 50 gün sonra verilen 4 saatlik sokak iznini Küçük Çam Piknik Alanında yürüyüş yaparak değerlendirdi. 7 haftalık bir zaman sonra yeniden dışarı çıkma fırsatı bulan yaşlılar bu serbestliğin her hafta tanınmasını istedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları 7 hafta önce kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar bugün 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğini yürüyüş yaparak, güzel havanın tadını çıkardı. Manisa genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü vatandaşlara 4 saatlik sokak serbestliğinin tanınması üzerine Kırkağaç ilçesindeki 65 yaş üstü vatandaşlar Küçük Çam Piknik Alanında çam ağaçlarının altında yürüyüş yaparak değerlendirdi. Vatandaşlar maske takmayı ihmal etmezken, sosyal mesafe kurallarına da uydu. Uygulamadan memnun olduklarını ve gelecek haftada bu uygulamanın tekrarını isteyen yaşlılar adeta mahkumiyetten kurtulduklarını ve özgürlüğün tadını çıkardıklarını söyledi. Yaşlılar 50 gün sonra ilk kez dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken korona virüs salgının biran önce bitmesi temennisinde de bulundu.