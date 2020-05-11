50 gün sonra işbaşı yapan kuaför kurban kesti - Son Dakika

50 gün sonra işbaşı yapan kuaför kurban kesti

Malatyalı kuaförler işbaşı yaptı

MALATYA - Korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte tedbir amaçlı kapatılan kuaför ve güzellik salonları yaklaşık 2 ay sonra yeniden açıldı. Malatya'da da bir esnaf, işyerlerinin yeniden açılması nedeniyle dilediği adağı yerine getirerek işyerini adağını keserek açtı.

Korona virüs (COvid-19) salgınının Türkiye'de il görüldüğü Mart itibariyle Sağlık Bakanlığı'nca tedbir amaçlı kapatılan kuaför ve güzellik merkezleri 52 gün sonra bugün kapılarını yeniden açtı. Türkiye'nin normalleşmesi süreci içerisinde bir dizi önlemlerle birlikte faaliyete geçen kuaför ve güzellik merkezleri Malatya'da da sabah saatleri itibariyle hizmete başladı.

Malatyalı Kuaför Erken Aktaş'ta, işyerlerinin tekrar açılması ile birlikte önceden dilediği adağı yerine getirdi. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş'ın da katılımı ile adağını yerine getiren Aktaş, işyerini koyun keserek açmış oldu.

Ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kuaför Aktaş, "Kuaförler olarak zor günler geçirdik, 53 gün boyunca. BU salgın bitmedi ama hafifledi, ülke olarak çok başarılı bir pandemi süreci geçirirdik. Adağımızı yerine getirdik çok şükür. Cumhurbaşkanımıza, Sağlık bakanımıza ve tüm sağlıkçılara teşekkür ediyoruz" dedi.