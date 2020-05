50 gün sonra müşterilerine kavuşan berberler mutlu - Son Dakika

50 gün sonra müşterilerine kavuşan berberler mutlu

Berberler 50 gün sonra işlerine kavuştu

ANKARA - Korona virüstedbirleri kapsamında 50 gün önce kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları, faaliyetlerine başladı.

Ankara'da berber esnafı olan Cihan Dikme, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Dikme, mesleklerine ve müşterilerine kavuştukları için mutlu olduklarını ifade ederken evinde kendisini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile karşılaştıklarını da dile getirdi.

"Müşterilerimize ve mesleğimize döndüğümüz için gayet mutluyuz"

Müşterilerin her gün berberlerin açılma tarihini beklediğini dile getiren berber Cihan Dikme, "Genelde randevulu çalışıyorduk. Müşterilerimiz randevu arak sıra beklemeden saat başı olacak şekilde 40-50 dakikada tıraşı bitirdikten sonra arada dezenfeksiyon yapıp diğer müşterimizi alarak mesleğimizi icra ediyoruz. Eldivenlerimiz, maskelerimizi takarak tek kullanımlık havlular ve tek kullanımlık peçeteler kullanıyoruz. Müşterilerimizde bu bilinçle gönül rahatlığı ile geliyor. Bütün makinelerimizi, makaslarımızı güzelce dezenfekte ediyoruz. Müşterilerimize ve mesleğimize döndüğümüz için gayet mutluyuz. Bu süreçte her hangi bir vakaya rastlamamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"İlginç vakalar da geldi"

Randevuların 1 hafta boyunca dolu olduğunu ve evlerinde kendini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile de berbere geldiklerini belirten Dikme, "Bu hafta için doluyuz. 50 günlük sürede bir birikim oldu. Müşterilimiz genelde sabretmişler ve beklemişler. İlginç vakalarda geldi. Yanlarını sıfıra vuranlar, Amerikan vari kesenler, 3 numaraya veya 1 numaraya vuranlar. Daha da bunlarla karşılaşacağız" ifadelerini kullandı.

Berber Hüseyin Ünal ise "Çok mutluyuz. Tekrardan dükkanımızı açarak müşterilerimizi gördük. Bu süreç müşterilerimizden uzaklaştırdı bizi. Sohbet edip fazla yakınlaşamıyoruz. tedbirlerimizi alarak işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önlemlerimizi alarak hassasiyet içerisinde hizmet ediyoruz" dedi.

Vatandaşlarda uzun zamandır tıraş olmayı beklediğini belirterek berberlerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Berber, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine randevu sistemiyle 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verecek.