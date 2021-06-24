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50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı - Son Dakika

50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı

24.06.2021 15:18
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı, System.String[]

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.'nin görevine son verildi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesinde yoğun şikayet üzerine yapılan incelemede, Karadeniz Sahil Yolu'nda emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle çok sayıda sürücüye usulsüz ceza yazdığı tespit edilen gönüllü fahri trafik müfettişi B.T.'nin görevine son verildi. B.T.'nin 50 günde bin 633 araç sürücüsüne 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Akçaabat'ta yaklaşık 1 yıldır gönüllü fahri trafik müfettişi olan B.T. hakkında, çalıştığı iş yeri önünden geçen Karadeniz Sahil Yolu, Adnan Menderes Caddesi sınırlarında, emniyet şeridi ihlali nedeniyle sürücülere çok fazla ceza yazdığı şikayetleri üzerine inceleme başlattı. Emniyet şeridi ihlalinden 50 günde bin 633 araç sürücüsüne toplam 2 milyon 186 bin 587 lira ceza yazdığı belirlenen B.T., artan şikayetler ve ceza tebligatları için sulh ceza hakimliğine yapılan yoğun itirazlar üzerine görevinden alındı.Yapılan incelemelerde; usulsüz ceza yazdığı tespit edildiği gerekçesiyle görevine son verilen B.T.'nin, mayıs ayında bin 10, haziran ayını ilk 20 gününde ise 623 sürücüye, kişi başı 1339 TL ceza yazdığı tespit edildi.


50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı
50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı

Karadeniz Sahil Yolu, Akçaabat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 50 günde ceza yağdıran gönüllü fahri müfettiş görevinden alındı - Son Dakika


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