50 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu - Son Dakika

Firari 45 şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Toplam 304 kişi hakkında yakalama kararı bulunan operasyon, firari 45 kişinin yakalanması için devam ederken, koronavirüs testleri pozitif olan 9 şüpheli hakkındaki gözaltı kararları iptal edildi.

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