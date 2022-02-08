Meteoroloji'den 50 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı! 2 gün sürecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre çarşamba günü yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Güney Ege, Batı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu'da sağanak, İç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

80 KM'LİK FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

50 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve yer yer sağanak yağış beklenen 50 il sarı ve turuncu kodla uyarılırken iller şu şekilde sıralandı: Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, K. Maraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce.

SOĞUK HAVA DALGASI İKİ GÜN SÜRECEK

Hava sıcaklıklarının çarşamba iç kesimlerde, perşembe günü doğu bölgelerde azalacağı, ancak cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Ayrıca, çığ tehlikesine karşı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçların bulunduğu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.