50 Kentte Bu Cuma da Derse Girmediler: Utanmadınız Mı?

ALMANYA'da iklim politikasında değişim talep eden öğrenciler, 'Fridays for Future' adıyla düzenledikleri cuma günü eylemlerine devam ediyor. Geçen hafta 300 bin üzerinde katılımın olduğu öğrenci protestoları, bu hafta da Berlin
'den Dortmund
'a, Düsseldorf
'tan Stuttgart
'a, Nürnberg'ten Münih
'e 50'ye yakın yakın kentte tekrarlandı. Frankfurt
'ta derse girmeyerek Bockenheimer Warte alanında buluşan bin kadar öğrenci, kentin batısındaki kömür santraline yürüdü. "İklimi bu hale getirirken utanamadınız mı? Önlem alıncaya kadar devam edeceğiz" mesajları veren öğrencilere Türkler de destek verdi.
DÜNYAYA YAYILDI
Son yüz yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç
'te 15 yaşındaki Greta Thunberg, Ağustos 2018'de okulun ilk gününden 9 Eylül
2019'daki seçimlere kadar cuma günleri derse girmeyeceğini duyurmuş ve İsveç Parlamentosu önünde sessiz eylemine başlamıştı. Eylemi bütün dünyada yankı bulan Thunberg, Polonya
'nın Katowice kentinde gerçekleşen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla da BM
Genel Sekreteri ve dünya liderlerine resmen ders vermişti. Thunberg'in duruşunu kendilerine örnek alan öğrenciler, tüm dünyada cuma günleri iklim için mitingler yapmaya başladı.
29 MART'TA NEREDE OLACAKLAR
Öğrenciler önümüzdeki cuma günü olan 29 Mart'ta protestolarını şu kentlerde gerçekleştirecek:
Berlin, saat, 10: 00'da, Invalidenpark
Duisburg, saat, 12: 00'da, Hauptbahnhof
Kerpen, saat 16: 30'da, Europagymnasium
Kleve, saat 15: 45'te, Ehrenmal
Kulmbach, saat, 12: 30'da, Marktplatz
Norderstedt, saat 8: 30'da, Rathausplatz Norderstedt. Offenbach
am Main, saat 8: 00'da, Bahnstation Ost
Stuttgart, saat 11: 00'da Marktplatz