Son Dakika Haberleri: 50 Kentte Bu Cuma da Derse Girmediler: Utanmadınız Mı?

50 Kentte Bu Cuma da Derse Girmediler: Utanmadınız Mı?

1 saat önce

ALMANYA'da iklim politikasında değişim talep eden öğrenciler, 'Fridays for Future' adıyla düzenledikleri cuma günü eylemlerine devam ediyor.

50 Kentte Bu Cuma da Derse Girmediler: Utanmadınız Mı?, System.String[]
ALMANYA'da iklim politikasında değişim talep eden öğrenciler, 'Fridays for Future' adıyla düzenledikleri cuma günü eylemlerine devam ediyor. Geçen hafta 300 bin üzerinde katılımın olduğu öğrenci protestoları, bu hafta da Berlin'den Dortmund'a, Düsseldorf'tan Stuttgart'a, Nürnberg'ten Münih'e 50'ye yakın yakın kentte tekrarlandı. Frankfurt'ta derse girmeyerek Bockenheimer Warte alanında buluşan bin kadar öğrenci, kentin batısındaki kömür santraline yürüdü. "İklimi bu hale getirirken utanamadınız mı? Önlem alıncaya kadar devam edeceğiz" mesajları veren öğrencilere Türkler de destek verdi.

DÜNYAYA YAYILDI

Son yüz yılın en sıcak yazını yaşayan İsveç'te 15 yaşındaki Greta Thunberg, Ağustos 2018'de okulun ilk gününden 9 Eylül 2019'daki seçimlere kadar cuma günleri derse girmeyeceğini duyurmuş ve İsveç Parlamentosu önünde sessiz eylemine başlamıştı. Eylemi bütün dünyada yankı bulan Thunberg, Polonya'nın Katowice kentinde gerçekleşen İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmayla da BM Genel Sekreteri ve dünya liderlerine resmen ders vermişti. Thunberg'in duruşunu kendilerine örnek alan öğrenciler, tüm dünyada cuma günleri iklim için mitingler yapmaya başladı.

29 MART'TA NEREDE OLACAKLAR

Öğrenciler önümüzdeki cuma günü olan 29 Mart'ta protestolarını şu kentlerde gerçekleştirecek:

Berlin, saat, 10: 00'da, Invalidenpark

Duisburg, saat, 12: 00'da, Hauptbahnhof

Kerpen, saat 16: 30'da, Europagymnasium

Kleve, saat 15: 45'te, Ehrenmal

Kulmbach, saat, 12: 30'da, Marktplatz

Norderstedt, saat 8: 30'da, Rathausplatz Norderstedt.

Offenbach am Main, saat 8: 00'da, Bahnstation Ost

Stuttgart, saat 11: 00'da Marktplatz
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:16 

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