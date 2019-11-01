Son Dakika Haberleri: 50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi
Son Dakika Güncel 50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi

50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi

7 saat önce

ANTALYA'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 kilo 100 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 TL ele geçirildi.

50 kilo skunk ile birlikte 30 bin lira ele geçirildi, System.String[]

ANTALYA'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 50 kilo 100 gram skunk ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A., Ş.A. ve A.G. adlı şüphelilerin evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu bulundurduğu ve bu uyuşturucuları piyasaya sürdükleri yönünde bilgi aldı. Düzenlenen operasyonda çanta içerisinde 50 kilo 100 gram skunk ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 990 TL ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. M.A. ve Ş.A. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, A.G. serbest bırakıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 06:05 Kaynak: DHA
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