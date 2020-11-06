50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler - Son Dakika

50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler

06.11.2020 16:16
50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler, System.String[]

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü olan ve genetiği 10 bin yıldır değiştirilmeden bugüne kadar gelen 50 kilogram siyezden yapılan kurabiyeler, İzmir deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi.

Kastamonu'nun coğrafi işaretli ürünü olan ve genetiği 10 bin yıldır değiştirilmeden bugüne kadar gelen 50 kilogram siyezden yapılan kurabiyeler, İzmir deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderildi.

Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi üyeleri, Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından deprem bölgesinde mağdur olan aileler için başlattığı yardım kampanyasına duyarsız kalmadı. Kooperatif üyesi kadınlar, 50 kilogram siyez buğdayından elde ettikleri kurabiyeleri 200'şer gram paketler halinde hazırlayarak, Türk Kızılayı Kastamonu İl Kadın Kollarına teslim ettiler. Ayrıca kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle kooperatif üyeleri, patates, soğan ve battaniye gibi yardımları da toplayarak Türk Kızılayına teslim etti.

Konuyla ilgili konuşan Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Serpil Durgut, "Kastamonu Sanat kadın kooperatifi olarak geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu acılı günde tüm Türkiye gibi kooperatif olarak bizlerde bir bütün olduk. Değerli üyelerimiz ile birlikte konağımızın mutfağında 50 kilo buğdayın atası olan yöremize ait siyez unundan kurabiyeler yaptık. Yapılan kurabiyeleri 200 gram paketler halinde hazırladık. Bunun yanında yine yakınlarımız aracılığı ile patates, soğan, battaniye gibi yardımlar topladık. Yaptığımız yardımları Kastamonu Kızılay Şube Başkanlığı sevgili Kadın Kolları Başkanımız Sayın Sedef Perk ve değerli yönetimine teslim ettik. Kendilerine nezaket ve misafirperverliklerinden dolayı kalbi teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu konuda bize köprü olan tüm dostlarımıza ve Kastamonu Kızılay ekibine gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk ise, "Kastamonu Sanat Kadın Kooperatifi'nin sevgili yönetim kurulunu şubemizde ağırladık. İzmir'deki depremzedelerimize göndereceğimiz yardım kolilerimize destek amaçlı el emekleriyle ve sevgileriyle hazırladıkları kurabiye paketlerini teslim aldık. Yardım kampanyamıza vermiş oldukları destek için Kastamonu Sanat Kadın Kooperatif Başkanı Sayın Serpil Durgut nezdinde değerli yönetim kuruluna çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - KASTAMONU

50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler
50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler
50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler
50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler
50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler

Kastamonu, Deprem, İzmir, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 kilogram siyezden elde ettikleri kurabiyeleri deprem bölgesine gönderdiler - Son Dakika


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