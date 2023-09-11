Trafiği birbirine katan sürücü 50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı - Son Dakika

Trafiği birbirine katan sürücü 50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı

Son Güncelleme: 11.09.2023 09:01

Konya'da polis ekiplerinin ''dur'' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Ardına bakmadan kaçan sürücüyü darp edilmekten son anda polis ekipleri kurtardı.

Konya'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü, kaçtığı sırada 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı. Kaçan sürücü ve araçta bulunan 2 kişi, 50 kilometrelik kovalamaca sonrası yakalandı. Yakalanan sürücünün çarpıp kaçtığı araç sahipleri tarafından darp edilmesine ise kaçtığı polis ekipleri engel oldu.

1'İ POLİS 5 ARACA ÇARPTI

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Çimenlik Caddesi üzerinde minibüse "dur" ihtarında bulundu. Tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan minibüs, kaçtığı sırada 1'i polis aracı olmak üzere toplam 5 otomobile çarptı.

50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, minibüsü sürücünün kendi evinin bulunduğu Hamzaoğlu Mahallesi Arafi Paşa Sokak üzerinde durdurdu. Kovalamaca sırasında araçları zarar gören araç sürücüleri ise yakalanan sürücüyü darp etmek istediği sırada polis ekipleri müdahale etti. Araç sürücüsü M.K. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Polis ekiplerince araçta yapılan aramanın ardından şahıslar, emniyete götürüldü. Araç emniyet otoparkına çekilirken, sürücü M.K.'ye idari para cezası yazıldı.

50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Kaynak: İHA

Tragger, Konya, Polis, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafiği birbirine katan sürücü 50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafiği birbirine katan sürücü 50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı - Son Dakika
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