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'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi

25.09.2021 01:34

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 50 kilometrelik kaçış sonucu İnegöl de yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 50 kilometrelik kaçış sonucu İnegöl de yakalandı. Sürücüye 3 bin 179 TL cezai işlem uygulandı.

Olay saat 21.00 sıralarında Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Uygulama yapan Trafik Ekipleri şüphelendikleri 16 ZR 344 plakalı aracı durdurmak istediler. Dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Ekipler, aracın peşine düştüler. Kaçış sırasında hızla seyreden sürücünün araçtan yola bişey ler attığını fark eden ekipler takibe devam ettiler. Aracın İnegöl ilçesi yönüne gittiğini tespit eden Yenişehir ekipleri, İnegöl ekipleriyle iletişime geçerek destek istediler. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İnegöl girişinde görev aldılar. İnegöl ekiplerinin de dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracı, 2 kilometre sonucu durduruldu. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Uğur Z.(31), kovalamaca sonucu yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Sürücüye dur ihtarına uymamaktan 166 TL, Kırmızı ışık ihlali yapmaktan 314 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı. İfadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücü, trafiği tehlikeye sokma suçundan üç aydan üç yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Araç ise aranmak üzere çekiciyle karakolun bahçesine çekildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi
'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi

Türk Lirası, Yenişehir, Tragger, İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan sürücü 50 kilometrelik kaçış sonucu etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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