50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı - Son Dakika

50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı

16.10.2020 15:22

50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı Kazmalarla küreklerle geldiler dağ, taş her yerde Koran'ın kemiklerini aradılar Bodrum'da yaklaşık 10 ay önce ortadan kaybolan ve geçen Temmuz ayında kafatası ve kaval kemiği bir köpek tarafından bulunan Mehmet Ali Koran'ın bedenin...

50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı

Kazmalarla küreklerle geldiler dağ, taş her yerde Koran'ın kemiklerini aradılar

MUĞLA - Bodrum'da yaklaşık 10 ay önce ortadan kaybolan ve geçen Temmuz ayında kafatası ve kaval kemiği bir köpek tarafından bulunan Mehmet Ali Koran'ın bedenin kalan kısımları Jandarma, Polis ve arama kurtarma ekiplerinden oluşan 50 kişilik grup ormanlık alanda Koran'ın geri kalan bedenini aradı.

İçmeler mevkisindeki bir tersanede boyacılık yapan 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran, 24 Aralık 2019 tarihinde ortadan kayboldu. 16 Temmuz günü İçmeler'de bulunan bir tersaneye ağzından insan kafatasıyla gelen bir köpek ekipleri yeniden alarma geçirdi. . Birkaç gün sonra da aynı köpek bir kaval kemiği bulup aynı tersaneye getirdi. Temmuz ayında tersane ve çevresinde arama çalışmaları yapılsa da insan bulgusuna rastlanmadı.

Kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kuruma gönderildi. Ekim ayı başında tamamlanırken kemiklerin kayıp şahıs Mehmet Ali Koran'a ait olduğu ortaya çıktı. Koran'a aiti çıkan kafatasına harekete geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, Koran'ın 3 arkadaşı ile işverenin gözaltına aldı.

5 Ekim günü Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Ali Koran'ın işvereni Recep Akkalay ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Didik didik aradılar"

Bugün Mehmet Ali Koran'ın bedeninin geri kalan kısımları için arama çalışması tekrar yapılmaya başlandı. Sabah saatlerinde Koran'ın ortadan kaybolduğu tersane ve çevresinde yapılan arama çalışmasına polis, jandarma, AFAD ve Muğla 911 ekiplerinin bulunduğu 50 kişilik ekip yaptı. Çalışmalara kadavra ve iz takip köpeği de destek verdi. Ekipler, bölgede buldukları elbise ve ayakkabıları titizlikle inceledi, şüphelendikleri yerleri kazıp kontrol etti.

Yaklaşık 4 saat süren arama çalışmalarında bir ize rastlanmadı ve arama sonlandırıldı.

50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı
50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı

Jandarma, Temmuz, Polis, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 50 kişilik ekip dağ taş Koran'ın geriye kalan bedenini aradı - Son Dakika

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