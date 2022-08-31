50 Kişilik kontenjana, 1958 öğrenci başvurdu

NEVŞEHİR Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümüne 50 kontenjan ayrıldı. 50 kişilik kontenjana girebilmek için, özel yetenek sınavına 1958 öğrenci çevrimiçi başvuru yaptı.

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alacak olan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nün özel yetenek sınavı seçmeleri başladı. Özel yetenek sınavına giren öğrenciler zamana karşı sırasıyla ayak ritmi, sıçrama tahtası, denge tahtası ve slalom parkurundan geçti.

"Beklentimizin Üzerinde Başvuru Oldu "

Aday öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelen ve NEVÜ'yü tercih etmelerinden dolayı kendilerine ayrıca teşekkür eden Rektör Aktekin, bu sene üniversitenin Antrenörlük Eğitimi Bölümüne ilginin önceki yıllara göre katlanarak arttığını söyledi. Aktekin, "Ben öncelikle üniversitemizi tercih eden tüm aday öğrencilerimize ve kendilerini bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmayan ailelerine üniversitemizi tercih etmelerinden dolayı teşekkür ediyor ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. Eğitim kadrosu ve sportif alt yapı yönünden çok iyi düzeyde olan üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı için özel yetenek sınavı ile 6'sı uluslararası öğrenci olmak üzere toplam 56 öğrenci alacağız. Belirlediğimiz kontenjan dahilinde bu bölümümüze geçtiğimiz yıllara nazaran yoğun ilgi olurken toplamda 1958 kişi başvuruda bulundu. Bu da üniversitemizin ülke genelindeki üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer aldığımızı bir kez daha gösterdi" dedi.

"Sınavlar canlı yayınlanıyor"

Rektör Aktekin iki gün sürecek olan özel yetenek sınavında herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için tüm hazırlıkları yaptıklarını ve üniversitenin kurumsal sosyal medya adresleri üzerinde canlı olarak yayınladıklarını söyledi. Aktekin, "Sınava girecek aday öğrencilerimizin ve ailelerinin herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve kendilerini üniversitemiz de en iyi şekilde ağırlamak için günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık ve sınavımızı üniversitemiz kurumsal sayfasından ve sosyal medyasından da canlı olarak yayınlıyoruz" dedi.

Sınava girecek olan öğrenciler sınav salonu dışından canlı yayınlanan sınavları izledi.