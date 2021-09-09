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50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı - Son Dakika

50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı

09.09.2021 17:25

Sakarya ve Kocaeli'de bankaların kara listelerinde bulunan vatandaşları kredi verme vaadiyle dolandırıp 700 bin lira vurgun yapan 13 kişi yakalandı. Çetede bulunan iki kişinin nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünlerinin gerçekleşeceği öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bir çetenin, oluşturdukları sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığıyla bankaların kara listelerindeki vatandaşları kredi verme vaadiyle kandırarak, dolandırdığı tespit edildi.

50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yapan çift, düğün günü öncesi kınada yakalandı

50 KİŞİYİ DOLANDIRIP 700 BİN LİRA VURGUN YAPTILAR

Kocaeli ve Sakarya'da yaklaşık 50 kişiyi mağdur ederek 700 bin liraya yakın vurgun yapan çetenin peşine düşen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yapan çift, düğün günü öncesi kınada yakalandı

DÜĞÜN GÜNÜ ÖNCESİ KINA YAPARKEN YAKALANDILAR

Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi.

50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı
50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı

Kocaeli, Sakarya, Düğün, Kredi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 kişiyi dolandırıp 700 bin lira vurgun yaptılar! Çetede bulunan çift, düğün günü öncesi kına töreninde yakalandı - Son Dakika
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