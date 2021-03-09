Ardahan'da geleceğin kadınları ile buluştular

Pandemiden etkilenen ve desteğe ihtiyaç duyan kız öğrencilere 50 adet tablet hediye ederek önemli bir projeye imza attılar. Kız öğrenciler ile buluşan Özberk ve Aktaş önemli mesajlar verdiler. 'Eğitimde fırsat eşitliği ele alınmalı.' Konforunu bozmadan, sadece klavye başında ya da akıllı telefonu ile bir şeylere sahip çıktığını sanmak yerine fırsat buldukça ülkenin birçok yerinde projeler yapıyorlar.

Eğitimde fırsat eşitliği, kuraklık, çevre, hayvan hakları ve kıtlık gibi konuları ele alan Sen İstersen Dünya Değişir projesi, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu tür etkinlikler düzenliyor. Ardahan Valiliği ve il Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de katkıları ile gerçekleşen proje kapsamında çok özel bir Dünya Kadınlar Günü kutlanmış oldu. Ünlü yönetmen Aktaş," 8 Mart gibi önemli bir günde burada kız öğrenciler ile buluşmak ve onların gelecekteki hayatlarına katkı sağlayacağına inandığımız küçük bir destekte bulunmak bizi mutlu etti. Umarım büyük hayaller kurabilirler ve hayallerinin peşinde koşarlar" dedi.

Burcu Özberk ise "Kendinize olan inancınızdan vazgeçmeyin, umarım dünyada ilklerin arasına giren Türk kadınları olursunuz " dedi.

Ardahan Valilik tarafından bölgenin ünlü damal bebeği, bal ve kaşar peyniri takdim edildi.