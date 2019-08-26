"50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada H.D. bıçakla Acarlı'yı karnından, S.T'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Acarlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.