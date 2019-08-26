Son Dakika Haberleri: "50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Son Dakika Güncel Haber

"50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

11 dakika önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü, bir kişi yaralandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "50 liralık alacak" meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gece Emirhan Acarlı (17) ve S.T. (19) ile karşılaşan H.D. (17) 50 liralık alacağını istedi.

Tartışmanın ardından çıkan kavgada H.D. bıçakla Acarlı'yı karnından, S.T'yi bacağından yaralayıp kaçtı.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Acarlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus savaş uçakları İdlib'i bombaladı! 4 ölü, 5 yaralı
Galatasaray'ın beraberliğine 'Ne yazık ki' diyen TRT muhabiri Volkan Kılıç özür diledi Güngören'de kocasını öldüren kadın: Öldürmedim, kendimi savundum, o beni öldürecekti Ümraniye'deki dehşet: Ailesinin kendisini öldüreceğini düşünüyormuş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 12:53:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "50 lira için" çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]