Son Dakika Haberleri: 50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince...

41 dakika önce

50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince bıçakla kafasına vurdum"BURSA - Bursa'da 50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.

50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince bıçakla kafasına vurdum"

BURSA - Bursa'da 50 lira için 19 yaşındaki bir genci öldüren sanık, uyuşturucu kullandığını, parasını verdiği uyuşturucuyu alamayınca cinayeti işlediğini söyledi.

Temmuz ayında meydana gelen olayda, Emirhan İ. ile Mustafa T. (19), Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Emirhan İ. cebinden çıkardığı çakıyla Emirhan T'yi başından yaralayıp kaçtı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı.

"Böyle olsun istemezdim"

Bursa 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Emirhan İ. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık, "Böyle olsun istemezdim. Ben uyuşturucu kullanıyorum. 5-6 kişiyle uyuşturucu almak için karşılaştım. Ölen çocuk da oradaydı. Bir süre sonra grup ayrıldı ve ardından maktul geldi. Uyuşturucuyu istedim. Uyuşturucu ve parayı vermeyeceğini söyledi. 'Git lan' deyip küfreder gibi konuştu. Eline cebine atar gibi yapınca, bıçak ile kafasına vurdum. Kendisini tanımıyorum" dedi.

Şahitlerin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince...

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması
5 yaşındayken tanık olduğu cinayeti 13 yıl sonra aydınlattı. Eşinin boğazını falçata ile keserek öldürdü AK Partili Şirin Ünal'ın evindeki şüpheli ölüm, Saadet Partisi tarafından Meclis'e taşındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:29:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 lira için cinayet işleyen sanıktan dehşete düşüren ifade: "Uyuşturucuyu ve parayı vermeyince...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]