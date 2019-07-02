Son Dakika Haberleri: '50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü
Son Dakika Güncel Haber

'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Emirhan İlçi (22), borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı Mustafa Türker'i (19) sustalı çakıyı başına saplayarak, öldürdü.

'50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü, System.String[]
BURSA'nın  Osmangazi ilçesinde, Emirhan İlçi (22), borç olarak verdiği 50 lira yüzünden kavga ettiği arkadaşı  Mustafa Türker'i (19) sustalı çakıyı başına saplayarak, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan İlçi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, Osmangazi'ye bağlı Çirişhane Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan İlçi ile borç olarak verdiği 50 lirayı istediği arkadaşı Mustafa Türker arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken İlçi, cebinden çıkardığı sustalı çakıyı Türker'in başına sapladı. Ağır yaralanan Türker, kanlar içinde yere yığılırken, İlçi de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Türker'i ambulansla  Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Mustafa Türker, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
TUTUKLANDI
Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Emirhan İlçi'nin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, İlçi'nin saklandığı yeri tespit edip, operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan Emirhan İlçi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:31 Kaynak: DHA
Mustafa Türker, Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



50 lira için 19 yaşındaki gencin kafasına çakı sapladı! Korkunç cinayet kamerada Ne karısına, ne de doğacak bebeğine acıdı! Cani kocanın cezası belli oldu 1 milyon dolar için cinayet işleyip 120 lira bulabilmişler Adana'da TIR devrildi, 60'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 17:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: '50 lira' kavgasında sustalı çakıyla arkadaşını öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]