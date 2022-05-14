50 liralık banknotun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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50 liralık banknotun içinden uyuşturucu çıktı

14.05.2022 17:37
50 liralık banknotun içinden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 50 liralık banknot içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, bir şahsın üzerinde yaptığı aramada 50 liralık banknot içine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Pazarcık ilçesi Narlı Mahallesi'nde yol kontrol ve arama noktasında bir otomobili durdurdu. Durdurulan araç içindeki H.N.K.'nin (21) üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 50 liralık iki adet banknot içine gizlenmiş 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

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KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi KAHRAMANMARAŞ - 50 liralık banknotların arasına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 50 liralık banknotun içinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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