50 liraya en az 75 bin TL istiyor - Son Dakika
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50 liraya en az 75 bin TL istiyor

13.04.2022 10:17
50 liraya en az 75 bin TL istiyor

Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor.

Rize'de müşterinin verdiği 50'TL'de sıfır olmadığını fark eden İslam Sancaktutan isimli işletme sahibi hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye 75 bin TL fiyat biçiyor.

Rize'de bir fast-food zincirinde çalışan Sancaktutan, müşterinin hesabı ödemesinin ardından parada bir eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Sancaktutan, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın koleksiyonerler tarafından ilgi gördüğünü belirten Sancaktutan, parayı satmayı düşünmediğini söyledi. Eğer teklif olursa 75 bin TL'nin altında parayı satmayacağını söyleyen Sancaktutan, yüksek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.

İki gün önce olayı yaşadıklarını söyleyen İslam Sancaktutan, "Kasiyer ve servis elemanı olarak çalışıyorum. Bir müşteri geldi ve siparişin ücretini aldım. 50 TL'nin sıfır rakamının olmadığını fark ettim. Sahte mi diye kontrol ettim. Müdürümüze konuyu bildirdim. Sıfırı olmayan 50 TL haberlerini görmüştüm. Bu konuda biraz araştırma yaptım. Koleksiyon olarak saklıyoruz. Satmaya niyetimiz yok ama güzel bir teklife satabiliriz. En son sıfırı olmayan paraya 75 bin TL istenmişti galiba. Ondan aşağı bir fiyata satmayı düşünmüyoruz. Ondan daha yüksek bir fiyata satabiliriz. Bizim için ilginç bir anı oldu. Şaşkınız şuan" dedi.

(Kenan Akyüz-Ali Maşalacı/ İHA)

50 liraya en az 75 bin TL istiyor
50 liraya en az 75 bin TL istiyor
50 liraya en az 75 bin TL istiyor

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Türk Lirası, İslam, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 50 liraya en az 75 bin TL istiyor - Son Dakika


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