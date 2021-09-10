50 liraya satılan halı izdiham yarattı! Birbirleriyle yarışan insanlara polis müdahale etti

Bağcılar'da bir mağazanın 50 liradan satışa çıkardığı halılar izdihama yarattı. Halı almak için birbiri ile yarışan kalabalığa polis ekipleri müdahale etti.

Bağcılar'ın Güneşli mahallesinde şubesi olan mağaza bir gün önceden sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, ihracat fazlası halıları metrekare fark etmeden 50 liradan satacağını açıkladı. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR İndirimli halılardan almaya çalışan çoğunluğu kadınlardan oluşan kalabalık izdihama neden oldu. Kalabalık, 50 liradan satılan halıları almak için birbiriyle yarıştı. POLİS MÜDAHALE ETTİ İzdiham yaşanmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kalabalığı dağıttıktan sonra mağaza yetkilileri ile görüşerek halı satışına ara verilmesini sağladı. Halı satışında oluşan kalabalık cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

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