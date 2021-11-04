50 litre zeytinyağını çalan hırsız kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 50 kilogram zeytinyağı çalan ve bisikletle bekçilerden kaçarken zeytinyağını yola döken hırsızlık zanlısı kovalamaca sonucu yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, bisikletle bir şahsın kendilerini görünce harekete ettiğini fark etti. Bunun üzerine şüphelenen bekçiler, bisikletle kaçan şüphelinin peşine düştü ve kovalamaca başladı. İlçenin Akıncılar Mahallesi İnceoğlu Sokak ile İmar Sokak kesişimde şahıs bisikletten düştü. Bu sırada F.S isimli şahsın elindeki zeytinyağı yola döküldü. Gece bekçileri daha sonrada yaya olarak kaçan şahsı kısa sürede İnceoğlu Sokak'ta yakalamayı başardı. F.S adlı şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli, 50 kilo zeytinyağını ilçenin Atatürk Mahallesi Harbiye Caddesi'ndeki bir evin bodrum katından çaldığını itiraf etti. - İZMİR