50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı - Son Dakika

50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı

6 saat önce

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı düşerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek boş araziye uçtu.

50 metre sürüklenen araçtan cansız bedeni çıktı, System.String[]

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta seyir halindeki otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı düşerek yaklaşık 50 metre sürüklenerek boş araziye uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Arabacı (35) yönetimindeki 67 ZG 416 plakalı otomobil, Perşembe beldesinden Çaycuma istikametine seyir halinde iken Ahatlı üst geçidine geldiği sırada sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak boş araziye uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde üst geçitten düşen ve yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.


Kaza ile ilgili inceleme çalışması başlatılırken, sürücünün cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:25 Kaynak: İHA

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