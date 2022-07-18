50 metre uzunluğundaki direğe tırmanan adam, boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini istedi

Bodrum'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan, bu süreçte de sıkıntıya giren Barış B., boşanmak istemediğini belirterek saat 20.30 sıralarında Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

EŞİNİN BÖLGEYE GELMESİNİ İSTEDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede atlama yatağı kuruldu. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna çabalarına başladı. Barış B. ise eşinin bölgeye gelmesini istedi.

2 SAATİN ARDINDAN AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Bölgeye gelen eşi Barış B.'yi aşağıya inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi aşağıya indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.