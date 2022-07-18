50 metre uzunluğundaki direğe tırmanan adam, boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini istedi - Son Dakika
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50 metre uzunluğundaki direğe tırmanan adam, boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini istedi

18.07.2022 10:34

Muğla'da 50 metre uzunluğundaki direğe tırmanan bir adam, boşanma aşamasındaki karısını çağırdı. Bölgeye gelen eş, adamı aşağıya inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından adamı aşağıya indirdi.

Bodrum'da yaşayan ve eşiyle boşanma aşamasında olan, bu süreçte de sıkıntıya giren Barış B., boşanmak istemediğini belirterek saat 20.30 sıralarında Gümbet Kavşağı'nda bulunan 50 metre uzunluğundaki güvenlik kameralarının bulunduğu direğe çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Karısından boşanmak istemeyen adam, 50 metre uzunluğundaki direğe tırmandı

EŞİNİN BÖLGEYE GELMESİNİ İSTEDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince tedbir amaçlı bölgede atlama yatağı kuruldu. Polis ekipleri ise megafon yardımıyla Barış B.'yi ikna çabalarına başladı. Barış B. ise eşinin bölgeye gelmesini istedi.

Karısından boşanmak istemeyen adam, 50 metre uzunluğundaki direğe tırmandı

2 SAATİN ARDINDAN AŞAĞIYA İNDİRİLDİ

Bölgeye gelen eşi Barış B.'yi aşağıya inmesi konusunda ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri, direğe tırmanarak 2 saat süren ikna çabasının ardından Barış B.'yi aşağıya indirdi. Polis, Barış B.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Gümbet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 50 metre uzunluğundaki direğe tırmanan adam, boşanma aşamasındaki eşinin gelmesini istedi - Son Dakika

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