Son Dakika Haberleri: 50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

57 dakika önce

Eskişehir'in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

50 Metre Yükseklikte Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı, System.String[]
Eskişehir'in İnönü ilçesinde sürüden ayrılarak 50 metrelik kayalıklara tırmanan keçi, uzun uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

İnönü ilçesi kırsalında yayılan küçükbaş hayvanlar arasından ayrılan bir keçi, sarp kayalıklara tırmandı. Durumu fark eden hayvan sahibi Hasan Balık, ne kadar uğraşsa da keçiyi olduğu yerden indiremedi. Yaklaşık 50 metre yükseklikteki sarp kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan keçi için sahibi tarafından yardım talebinde bulunuldu. Eskişehir'den yola çıkan ve sarp arazideki yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilen AKUT Eskişehir ekibinin 5 gönüllüsü, alanda ilk olarak güvenlik önlemi aldı. Keçinin bulunduğu noktaya yukarıdan ip tekniklerini kullanarak ulaşan özel eğitimli ekip, mahsur kalan hayvanı perlonlarla bağlayarak emniyetli bir şekilde güvenli alana indirdi.

AKUT Eskişehir ekibinin yaklaşık 4 saatlik çabası sonrası kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:00 Kaynak: İHA
Hasan Balık, Eskişehir, Güncel
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