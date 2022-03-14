50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika
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50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

14.03.2022 21:34
50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiyesinde 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünün yardımına itfaiye erleri yetişti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiyesinde 50 metre yükseklikte rahatsızlanan vinç operatörünün yardımına itfaiye erleri yetişti.

Olay, Bayraklı ilçesinde deprem konutları şantiye alanında meydana geldi. Vinç operatörü olarak çalışan Meriç Demir (21), 50 metre yükseklikte çalışırken rahatsızlandı. Demir, rahatsızlığını şantiyede çalışan arkadaşlarına bildirdikten sonra olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, şantiye alanına getirdiği vinçle Demir'i 50 metre yükseklikten aşağı indirdi. Sağlık ekipleri, kalp krizi şüphesiyle Mert Demir'i Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye götürülen Demir'in tedavi altına alındığı öğrenildi. - İZMİR

50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

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İtfaiye, Meriç, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 50 metre yükseklikte rahatsızlanınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika


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