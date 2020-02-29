50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil evin duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil evin duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı - Son Dakika

50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil evin duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı

24 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi.

50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil evin duvarına çarparak durabildi: 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan otomobil, bir evin duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yenidoğan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 FR 894 plakalı otomobil, henüz öğrenilemeyen bir şekilde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre aşağı yuvarlanan otomobil, Söğüt Sokak üzerinde bulunan Nazmi Celepçi isimli vatandaşın evinin duvarına çarparak yan yattı. Otomobilde bulunan Emrah E. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs yaralandı. Yaralı şekilde araçtan çıkan vatandaşlar olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada sesleri duyarak şahısların yanına gelen ev sahibi Nazmi Celepçi durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Yaralılar hastaneye kaldırıldı


Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler, Nazmi Celepçi'nin evinin arka bahçesinde bulunan yaralılara ulaştı. İsmi öğrenilemeyen yaralı yürüyerek ambulansa binerken, Emrah E. ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ile ambulansa taşındı. İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Celepçi isimli vatandaşın evinde ise maddi hasar oluştu.


"Bir anda bir ses geldi"


Sesi duyunca yaralanan şahısların yardımına koştuğunu söyleyen Nazmi Celepçi, "Ben evimin önünde merdivenlerde bekliyordum. Bir anda bir ses geldi. Koşarak buraya geldim. Arabayı gördüm burada. Hemen polis ve ambulansı aradım. Ambulansa yolu tarif etmek için evin önüne gittim. Sonra yola döndüğümde şahıslardan biri, diğerini taşıyordu. Ben gelince diğeri arkadaşını bırakarak buradan koşarak uzaklaştı. Sonra bir daha arkadaşı ile yaralanan şahsın eşi gelmiş. Yaralı olan kalkamayınca tekrar ambulansı aramak zorunda kaldılar. Durumu iyi gibiydi, ama ayağa kalkacak halinin olmadığını söyledi. Ekipler gelip aldılar" dedi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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