50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika
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50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK

31.05.2022 11:03

BİNGÖL'de 50 metre yükseklikten dökülen Çır Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor.

BİNGÖL'de 50 metre yükseklikten dökülen Çır Şelalesi, ziyaretçi akınına uğruyor. Bölgeye yol olmaması nedeniyle ziyaretçiler şelaleyi uzaktan izlemeyi tercih ederken, bazıları ise tehlikeyi göze alıp 100 metrelik dik yamaçtan inip telefonla hatıra fotoğrafı çekiyor.

Kent merkezine 60 kilometre mesafedeki Ilıcalar beldesi Uzundere köyü yakınındaki 2 bin rakımlı Deşt yaylasında bulunan ve suyu 100 metre yüksekliğindeki 'Çir Taşı' adı verilen kayadan çıkıp, 50 metreden dökülen Çır Şelalesi, baharın gelişiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Bölge, doğa tutkunları ve piknik yapmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Ziyaretçileri çoğu, yol olmaması nedeniyle şelaleyi uzaktan izlemeyi tercih ediyor. Kimisi ise tehlikeye aldırış etmeden 100 metrelik dik ve kayalık yamaçtan inip telefonla bol bol fotoğraf çekiyor. Ziyaretçiler, şelalenin çevre düzenlemesinin yapılıp turizme kazandırılmasını istedi.

'İNİP ÇIKARKEN ÇOK ZORLUK ÇEKTİK'

Nişanlısıyla şelaleyi görmeye gelen Muammer Tunç, "Aslen Bingöllüyüm ama Kocaeli'de ikamet ediyorum. Her fırsatta memleketimin her karış bölgesini gezmek bana ruhen çok iyi geliyor. Çır Şelalesi'ne ilk defa geldim. Fakat şelaleyi yakından görmek için inip çıkarken çok zorluk çektik. Yetkililerden istirhamım en yakın zamanda burayı turistik hizmete açmaları. Burası birçok turistin gelip göreceği bir yerdir. Biz çok beğendik, dışarıdan gelenlerin de beğeneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Tunç'un nişanlısı Hevin Anşin de bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılması gerektiğini dile getirerek, "Bingöl'de yaşıyorum. Nişanlım Kocaeli'den geldi. Çır Şelalesi daha önceden ailemle birlikte gelip gördüğüm yerdi. Geldiğimiz zamandaki gibi hiçbir şey yapılmamış. Yol, basamak olmadığı için inip çıkmakta zorluk çekiyoruz" dedi. (DHA)

50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK
50 METREDEN DÖKÜLEN ŞELALEYİ GÖRMEK İÇİN TEHLİKELİ YOLCULUK

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Kaynak: DHA

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