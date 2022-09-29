Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi - Son Dakika
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Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi

29.09.2022 22:12

Trabzon'un Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda kontrolden çıkan otomobil 50 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş yaşamını yitirirken korkunç olay kameralarca kaydedildi.

Saat 20.00 sıralarında Arsin ilçesi girişi Karadeniz Sahil Yolu'nda Mehmet Güngörmüş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALI OLARAK ÇIKARILDILAR

Ekipler, otomobildeki Mehmet, eşi Emine ile oğulları İnayet ve Yavuz Selim Güngörmüş'ü ağır yaralı olarak araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yomra Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan karı- koca ve 2 çocuğu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Trabzon'da katliam gibi kaza! 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki 4 kişilik aile yok oldu

KAZA ANI KAMERADA

Kontrolden çıkan otomobilin 50 metre yükseklikten şarampole uçtuğu kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobilin çöp konteynerine çarptıktan sonra 50 metrelik şarampole uçtuğu yer aldı.

Trabzon'da katliam gibi kaza! 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki 4 kişilik aile yok oldu

KARDEŞİNİ ZİYARETE GELMİŞ

Hatay Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı olduğu öğrenilen Mehmet Güngörmüş'ün, ailesi ile Trabzon'da yaşayan kardeşini ziyarete geldiği, Rize'nin Ayder Yaylası'na yaptıkları gezi sonrası dönüş yolunda kaza yaptıkları belirtildi.

Trabzon'da katliam gibi kaza! 50 metreden şarampole yuvarlanan araçtaki 4 kişilik aile yok oldu
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Kaynak: DHA

Karadeniz Sahil Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da korkunç kaza! Şarampole uçan otomobilde aynı aileden 4 kişi can verdi - Son Dakika
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