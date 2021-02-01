50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını - Son Dakika
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50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını

01.02.2021 22:41

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin 50 metrekarelik avlusunda 100 kişinin katıldığı düğün meresimi, polis baskını ile son buldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bir evin 50 metrekarelik avlusunda 100 kişinin katıldığı düğün meresimi, polis baskını ile son buldu. polis, düğüne katılanlar hakkında yasal işlem başlattı.

Tarsus'a bağlı İsmetpaşa Mahallesi 2311 sokak içindeki evde yapılan düğün töreni yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Adrese yapılan baskında 50 metrekare alanda 100 davetli ile düğün yapıldığı belirlendi. Polis baskını sırasında davetliler halay çekerken görüldü. Çoğunluğunda maske olmadığı ve sosyal mesafeye de dikkat edilmediği saptandı. Bu sırada birçok kişe kaçmaya çalıştı. Polis düğüne katılan vatandaşları tespit ederek haklarında işlem başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel 50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 metrekare avluda 100 kişilik düğün törenine polis baskını - Son Dakika
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