50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı - Son Dakika
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50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı

06.01.2023 08:38

Manisa'da 2 yaşındaki çocuk, evlerinin karşısındaki arazide oynadığı 50 metrelik kuyuya düştü. Oğlunu kurtarmak için kuyuya inen baba da kuyuda mahsur kaldı. 10 saatin sonunda baba ve oğlunun cansız bedenlerine ulaşılırken, annenin "Yaşıyor mu?" sözleri yürek yaktı.

Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde 2 yaşındaki B.D, evlerinin karşısındaki arazide oynadığı sırada ayağının takılmasıyla yaklaşık 50 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Oğlunun kuyuya düştüğünü gören baba Aytuğ Demir oğlunu kurtarmak için ayakkabılarını çıkarıp kuyuya girdi.

BABA VE OĞUL BİRLİKTE MAHSUR KALDI

Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile AFAD, UMKE, polis, jandarma ve Salihli Belediyesine bağlı çok sayıda personel sevk edildi.10 saatlik çalışmalar acıyla sonuçlandı60'a yakın personelin görev aldığı kurtarma çalışmasında ekipler tarafından kepçe ve dozer yardımıyla kuyunun yanına yaklaşık 20 metrelik çukur açıldı.

Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Cansız bedenler 20 metre derinlikten 10 saat sonra çıkarıldı

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Çukurun yan tarafından açılan tünelden baba Aytuğ Demir ile oğluna ulaşılmaya çalışıldı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalar sonrası Aytuğ Demir ile oğlunun cansız bedenlerine ulaşıldı.

ANNENİN "YAŞIYOR MU?" SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarılan baba ve oğlun cenazeleri ambulansa alınarak morga kaldırıldı. Bu sırada anne Yağmur Demir'in "Yaşıyor mu?" sözleri yürekleri dağladı.

Kuyuya düşen baba-oğuldan acı haber: Cansız bedenler 20 metre derinlikten 10 saat sonra çıkarıldı

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayı duyar duymaz bölgeye gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öte yandan yaşanan olayla ilgili site yöneticisi H.A. ve kaçak sondajı yapan V.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Salihli, Manisa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 50 metrelik kuyuya düşen oğlunun peşinden giden babadan kötü haber! Eşinin ve oğlunun cansız bedenini gören acılı annenin sözleri yürek dağladı - Son Dakika

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