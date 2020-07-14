50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı - Son Dakika

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 önce kaybolan ve 50 metrelik uçurumda bulunan keçi, 2 saatlik çaba sonucunda itfaiye erinin kucağında kurtarılarak sahibine teslim edildi.

50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı

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MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 önce kaybolan ve 50 metrelik uçurumda bulunan keçi, 2 saatlik çaba sonucunda itfaiye erinin kucağında kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erdemli'nin Arslanlı Mahallesinde yaşayan Ali Erden, keçisinin yaklaşık 2 gündür kayıp olduğunu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirerek, ekiplerden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine vakit kaybetmeden olay yerine giderek, keçiyi mahsur kaldığı 50 metrelik uçurumda buldu. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından halat yardımıyla keçinin bulunduğu noktaya inmeyi başaran bir itfaiye eri, keçiyi kucağına alarak yukarıya çıkardı. Keçi sahibine teslim edildi.

"Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum"

Yardım talebine kısa sürede yanıt verdikleri için Büyükşehir Belediyesinin arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Ali Erden, "Hayvanımızı bulunduğu uçurumdan çok kısa bir sürede kurtardılar. Önemli olan burada benim hayvanım olması değil, neticede bir can. Bu cana dokundukları için onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Erdemli, İtfaiye, Mersin, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 50 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi kucağında kurtardı - Son Dakika
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