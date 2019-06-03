Son Dakika Haberleri: 50 milyar dolarlık pazarın lideri olabiliriz
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50 milyar dolarlık pazarın lideri olabiliriz

8 dakika önce

Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olmadığını vurguladı.

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Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Savaş Akcan, Türkiye'nin tohumda dışa bağımlı olmadığını vurguladı. Akcan, Türkiye'nin tarımda geldiği noktada doğru soruyu sorup doğru çözümlere ulaşması ve akılcı politikalarla 50 milyar dolarlık dünya tohum pazarının lideri olabileceğini anlattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:33 
Türkiye, Ekonomi
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