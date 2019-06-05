Son Dakika Haberleri: 50 milyar lirayı altına yatırdık
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50 milyar lirayı altına yatırdık

27 dakika önce

Türkiye'deki altın mevduatları, ilk çeyrekte geçen yılın ocak-mart dönemine göre iki katına çıkarak 50 milyar liraya dayandı.

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Türkiye'deki altın mevduatları, ilk çeyrekte geçen yılın ocak-mart dönemine göre iki katına çıkarak 50 milyar liraya dayandı. İlk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre altın mevduatının 81 ilin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:13 
Türkiye, Ekonomi
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