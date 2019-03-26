Son Dakika Haberleri: 50 Müzik Yeteneklisine Hem Şarkı Hem Klip

50 Müzik Yeteneklisine Hem Şarkı Hem Klip

42 dakika önce

SUNUCULUĞUNU Aslı Kökçe'nin üstlendiği Avrupa basınında ses getiren 'O Bir Star' müzik ve ses yarışmasına dünya genelinden bin 400'ün üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ikinci turda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılarak dünyada bir...

50 Müzik Yeteneklisine Hem Şarkı Hem Klip, System.String[]
SUNUCULUĞUNU Aslı Kökçe'nin üstlendiği Avrupa basınında ses getiren 'O Bir Star' müzik ve ses yarışmasına dünya genelinden bin 400'ün üzerinde başvuru olduğu belirtilirken, ikinci turda bir rekor kırıp 50 müzik yeteneklisi genci hayallerine kavuşturup klip ve şarkı yapılarak dünyada bir ilki gerçekleştirileceği kaydedildi.

AVRUPA BASININDAN ÖVGÜ

Müziğe yeteneği ve sesi olan gençlere hiçbir ücret alınmadan müziğe destek olarak başlatılan projenin mimarları Çağlar Gündoğdu ve Hüseyin Usta, Almanya ve İsviçre'de başlattıkları projeyle şu ana kadar 25 kişinin hayalini gerçekleştirerek her birine klip ve şarkı yaptılar. Ayrıca dünyada ilk olan sosyal sorumluluk projesine Avrupa basınından övgü alırken, müzik dünyasından da usta sanatçılar Haktan, Murat Kurşun, Ferman Toprak gibi isimlerin projeye tam destek verdiğini açıkladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:07 

Star, Avrupa, Güncel
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