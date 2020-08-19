50'nci böbrek nakli, pasta kesilerek kutlandı - Son Dakika

50'nci böbrek nakli, pasta kesilerek kutlandı

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, 50'nci böbrek naklini gerçekleştirdi.

50'nci böbrek nakli, pasta kesilerek kutlandı, System.String[]

SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, 50'nci böbrek naklini gerçekleştirdi. Ekibin başarısı ve 50'nci nakil, pasta kesilerek kutlandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Böbrek Nakli Merkezi, Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay boyunca ara verdiği nakillere yeniden başladı. Kurulduğu ilk günden itibaren 3'ü kadavradan, 47'si ise canlıdan alınan böbrek nakli gerçekleştiren Böbrek Nakli Merkezi'nin 50'nci nakli, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin yeni binasında gerçekleştirilen programla kutlandı.

Programa Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi, Böbrek Nakli Merkezi Başkan Doç. Dr. Hamad Dheir, Böbrek Nakli Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Necattin Fırat ve operasyon ekibi Prof. Dr. Fatih Alıntoprak, Op.Dr. Emrah Akın, Koordinatör Gülercan Şener ile Böbrek Nakli Merkezi çalışanları katıldı."TÜM PERSONELİN KATKISI VAR"Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı İdari Sorumlusu Prof. Dr. Fehmi Çelebi, "Bu bir takım oyunu ancak bu takıma baktığımızda hastanenin tamamını görmemiz gerekiyor. Tüm personelimizin burada ufakta olsa mutlaka bir katkısı vardır" ifadelerini kullanırken Böbrek Nakli Merkezi Başkan Doç. Dr. Hamad Dheir, "Gerçekten çok gurur verici bir gün yaşıyoruz. Hem 50'nci vakamızın naklini gerçekleştirdik hem de pastamızı kesiyoruz. Pandemi sürecinde yaklaşık 4 ay ara vermemize rağmen 30 yıllık üniversite hastaneleri arasında bu kadar başarı oranı gerçekten takdir gerektiriyor" dedi.3'Ü KADAVRADAN 47'Sİ CANLIDAN NAKİL YAPILDISakarya'nın en önemli ve en hızlı nakil merkezi olduğunun altını çizen Sakarya İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü, "3'ü kadavradan, 47'si canlıdan nakil oldu merkezimizdeki nakillerden. İsterdik ki bunların çoğu kadavradan olsun. Başarımız gerçekten çok yüksek. 5 ila 7 gün arasında hazırlıyoruz ve 3 günde vericiler, 5 ila 7 günde alıcılarımız taburcu oluyor. Türkiye çapında baktığımızda bundan daha ileri olan bir merkez yok" diye konuştu. Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Herkesin çok iyi şekilde vurguladığı gibi bu bir takım oyunu. Beni mutlu eden şey, Türkiye'deki sağlık sistemi içerisindeki önemli bir model olan afiliasyon işinin en sağlıklı şekilde yürüdüğü yerlerden biri olmamızdır" dedi.Programın sonunda Böbrek Nakli Merkezi ekibi ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile İl Sağlık Müdürü Dr. Aziz Öğütlü, birlikte pasta keserek 50'nci nakli kutlarken kapanış konuşması yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Savaş Sipahi, "Şimdiden nakil için Türkiye'ye gelmek isteyen 2 aday var. İnşallah yakında yurt dışından gelen insanlarında nakil olabildiği bir merkez olacağız" temennisinde bulundu.

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 15:45

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 50'nci böbrek nakli, pasta kesilerek kutlandı - Son Dakika
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