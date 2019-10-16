Son Dakika Haberleri: 50 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu
Son Dakika Güncel 50 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu

50 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu

2 saat önce

Amasya Fen ve Sosyal Bilimler Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak için askerlik şubesine dilekçe verip gönüllü asker olmak istediler.

50 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu, System.String[]

Amasya Fen ve Sosyal Bilimler Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi öğrencileri "Barış Pınarı Harekatı"na destek olmak için askerlik şubesine dilekçe verip gönüllü asker olmak istediler.


50 kadar öğrenci araçlarla askerlik şubesi önünde dev Türk bayrağı açtı. Öğrencilerden Enis Alperen Şeker, "Arkadaşlarımla beraber Türk Telekom Proje İmam Hatip Lisesi olarak Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için buradayız. Dilekçelerimizi imzaladık ve tüm okul erkekleri olarak Mehmetçiğimize destek olmak için buradayız. Hep beraber geldik ve dünya 5'ten büyüktür demek için buradayız. Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah başarılı bir şekilde harekatımızı yürütmeyi nasip etsin" dedi.


Yapılan duanın ardından öğrenciler, gönüllü askerlik başvuru dilekçelerini askerlik şubesine teslim etti. - AMASYA

Barış Pınarı Harekatı, Türk Telekom, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler güvenli bölgeden çıksın, harekat sona erer
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a ağır sözler: Ruanda'da yüzbinlerce insanı katleden siz değil misiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halkbank iddianamesine tepki: Çirkin bir adım attılar Son Dakika: Mahkeme, UBER hakkında karar verdi: Durdurulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:46:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 50 öğrenci 'Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü askerlik başvurusu yaparak destek oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]