50 öksüz öğrenci ilk defa buz pateni yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 50 öksüz öğrenci ilk defa buz pateni yaptı - Son Dakika

50 öksüz öğrenci ilk defa buz pateni yaptı

6 saat önce

'Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi.

50 öksüz öğrenci ilk defa buz pateni yaptı, System.String[]

'Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi. İlk kez Uludağ'ı ve Mudanya'da denizi gören çocuklar, gezinin 6. gününde bir okula ait buz pistinde önce buz pateni yaptı, daha sonra üzme havuzunda doyasıya eğlendi.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), 'Yetimi Güldür ki Sen de Gülesin' projesi ile Muş Bulanık'tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa'ya getirdi. Bursa'nın türbelerini ve tarihi mekanlarını gezen öğrenciler, Mudanya'da tekne turu yaptı ve Uludağ'da kayma fırsatı buldu. İlk defa tekneye binen çocukların heyecanları gözlerine yansıdı. Bursa gezisinin 6. gününde özel bir okulda bulunan spor salonunu kullanan çocuklar önce üzme havuzuna girdi, daha sonra buz pateni giyerek kayak yaptı. Yaklaşık 3 saat boyunca eğlenen gençlere özel okuldan 50 adet bot hediye edildi. Öte yandan özel okulun yönetim kurulu başkanı Gıyasettin Bingöllü, 50 öksüz ve yetim çocuğa seminer verdi.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) Başkanı Selahattin Turan, "Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık'tan Bursa'ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul projemizi onayladı. Kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Öğrencilerimiz bugün de kapalı yüzme havuzu ve buz patenini kullandılar. Çok mutlu oldular, destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Mudanya, Bulanık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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