"50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının birinci olması

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) "Peynir ve Süt" kategorisinde birinci oldu.

Balıkesir'in yöresel peynirlerinin kayıt altına alındığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, Dünya Yemek Kitapları Yarışmasında (Gourmand World Cookbook Awards 2019) "Peynir ve Süt" kategorisinde birinci oldu.

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula, yaptığı yazılı açıklamada, "50 Peynirli şehir Balıkesir" kitabının birinci olması dolayısıyla gururlandıklarını ifade etti.

Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber tarafından yazılan eserin Türkiye ve Balıkesir'in tanıtımına büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Kula, şunları kaydetti:

"Eserin kazandığı dünya birinciliği bizleri çok gururlandırdı. Balıkesir süt üretiminde ülkemizin üst sıralarında yer almaktadır. Süt üretiminin bu denli yoğun olduğu ilimizde süt ürünleri de buna bağlı olarak adından söz ettirmektedir. Berrin ve Neşe hanımefendilerin hazırladıkları bu eserle hem bu sektörün hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlanmıştır."

Kula, Almanya, Kanada ve Fransa gibi süt ve süt ürünleri üretiminde dünyada söz sahibi olan ülkeleri geride bırakarak birincilik ödülünü kazanmanın kolay olmadığına değinerek, "Bu ülkeleri geride bırakarak 'winner' etiketiyle kitap bastırmaları birinciliğe ayrı bir değer ve anlam kazandırıyor. İlimiz peynir firmaları markalaşma yolunda hızla ilerleyerek sürdürülebilirliği sağlamalıdır." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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