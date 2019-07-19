"50 projemizden 19'unu hayata geçirdik"

Bitlis
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
, belediyenin 3,5 aylık sürede yaptığı çalışmaları anlattı.
Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Tanğlay, bu süreçte alt yapı ve mahallelerdeki lokal çalışmaların yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de ağırlık verdiklerini söyledi.
3,5 ayda eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını ifade eden Tanğlay, "Ekip olarak Bitlis'in daha güzel ve yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şehrimizin alt yapı problemi var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Kentte 3,5 ayda 25 bin 250 metre içme suyu, 15 bin 600 metre kanalizasyon hattı döşedik. Bitlis'in alt yapı problemini çözmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Tanğlay, 13 mahallede parke, kaldırım, bordür taşı döşeme, yeni yol açma, parkların bakım ve onarımı, asfaltlama, mezarlıkların bakımı, sulama kanalı, mesire alanı oluşturma ve köprü çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Kentteki tüm kesimlere hizmet götürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Tanğlay, şöyle devam etti:
"Bu yola 50 projeyle çıktık. 19 projemizi hayata geçirdik. Büyük işlerimizi de önümüzdeki süreçte yıllara bölerek tamamlayacağız. Sosyal belediyecilik anlamında düzenlediğimiz ramazan etkinliklerinde 45 bin kişiye iftar verdik. İftar çadırına gelemeyenlerin evine sıcak yemek gönderdik. Her akşam konserlerimiz oldu. 800 aileye gıda yardımı yaptık. Yaşlıların evlerini temizlemeye devam ediyoruz. Cenaze olduğunda bütün işlemleri yapıyoruz. Hastanede hijyenik ortamda 150 çocuğumuzu sünnet ettirdik. 8 Ağustos'ta da sünnet şöleni yapacağız."
Bitlis'in düşman işgalinden kuruluşunun yıl dönümünü "Büyük Bitlis Buluşması" adı altında kutlamayı planladıklarını aktaran Tanğlay, il dışındaki Bitlislilerin de katılımıyla kutlamaların şölen havasında geçmesini beklediklerini vurguladı.
Tanğlay, 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin
Yılı" ilan edildiğini anımsatarak, "Bitlisli olan Fuat Sezgin'i de unutmamak adına bir çalışma yapacağız. Bunu da 8 Ağustos Bitlis Buluşmalarına ekledik. Fuat Sezgin Vakfı ile buradaki programlarımızı yapacağız. Program kapsamında Manuş Baba, Kardeş Türküler
ve Grup İmera tarafından konserler verilecek. Fuat Sezgin ile ilgili bir kültür evi açmayı planlıyoruz. Tamamlanma aşamasında. Bunu da 8 Ağustosa yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi.