50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı

06.11.2020 13:04
50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

İSTANBUL'da 10 gün içinde 5 otomobil çalan şüpheli Ayhan D.(59) polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 10 gün içinde 5 otomobil çalan şüpheli Ayhan D.(59) polis tarafından gözaltına alındı. Eski sabıkalı şüphelinin hırsızlıklar sırasında kullandığı yöntem sayesinde tespit edilerek yakalandığı öğrenildi. İçine bindiği otomobilleri 50 saniyede çalabilen şüpheli tutuklanırken çaldığı otomobillerden 2'si bulunarak sahiplerine teslim edildi. Şüphelinin bir aracı 50 saniyede çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

10 GÜNDE 5 OTOMOBİL ÇALMIŞ

İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerinde 10 gün içinde 5 otomobil hırsızlığı meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın aynı kişi olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca 3 otomobilin plakasını da çaldığı ortaya çıktı.

PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ 50 SANİYE DE ÇALIYORDU

Polis ekipleri otomobillerin nasıl çalındığı ile güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde kullanılan yöntemin eski bir sabıkalıya ait olduğunu tespit etti.  Şüphelinin içine bindiği otomobilleri ortalama 50 saniye içinde çalıştırarak çaldığı görüldü. Şüphelinin araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiği ardından çalıştırarak götürdüğü tespit edildi. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan kişinin daha öncede aynı yöntemi defalarca hırsızlık yapan defalarca  Ayhan D.(59) olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI Polis önceki gün düzenlediği operasyonda şüpheli Ayhan D.'yi gözaltına aldı. Daha önceden de otomobil hırsızlığı, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik suçlarından defalarca gözaltına alındığı tespit edilen Ayhan D.'nin çaldığı 2 otomobil de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

TUTUKLANDIGayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şüphelinin çaldığı 3 otomobili bulmak için operasyonları sürdürüyor.


50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı
50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı
50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul, Otomobil, Kamera, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 50 saniyede otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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