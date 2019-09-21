50'sinden sonra kendini eğitime adadı

Giresunlu Hasan Ali Gençkaya, emekli olduktan sonra çocukları ve torunlarını öğrenime teşvik için üniversite ile çeşitli kursları bitirdi.

İstanbul'da çarşı ve mahalle bekçiliğinden emekli olan 60 yaşındaki Gençkaya, Giresun'un Görele ilçesine taşındı.

Gençkaya, çocuklarını eğitime teşvik etmek için kazandığı Giresun Üniversitesi Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu Elektrik, Enerji, Üretim, İletim ve Dağıtımı Bölümünden 54 yaşında mezun oldu.

Daha sonra Mesleki Açık Öğretim Lisesi elektrik teknolojisi ve inşaat teknolojisi bölümünü tamamlayan Gençkaya, halk eğitim merkezince açılan kurslara da katıldı.

Gençkaya, arı yetiştiriciliği, servis görevlisi, iş yeri sağlığı ve güvenliği, kooperatifçilik, avcı eğitimi, fındık yetiştiriciliği, şarküteri, bakkal ve gıda pazarlama satış elemanlığı, küçük ve büyükbaş hayvan kesimi, emlak danışmanlığı, kalorifer ateşleyicileri, brülör operatörlüğü, boyacı, bilgisayar ve iş makineleri operatörlüğü kurslarından da sertifika aldı.

Gençkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunu, torunlarını ve gençliği okumaya ve öğrenmeye motive etmek için çaba sarf ettiğini söyledi.

Başta oğlu ve torunları olmak üzere gençliğe faydalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Gençkaya, "Ben de 50 yaşımdan sonra okuyarak birçok engelin aşıldığını, okumanın insanlara ne kadar faydalı olduğunu anladım. Okumayı kendi yaşıtlarıma da tavsiye ediyorum." dedi.

Okuyarak ufkunun açıldığını ifade eden Gençkaya, şunları kaydetti:

"Bir meslek sahibi olabilirsin ama o mesleğin inceliğini, detayını bilmek gerekiyor. Ben de diplomasını ve belgesini aldığım birçok meslek hakkında bilgi sahibi oldum, o mesleklerin inceliklerini öğrendim. 5 çocuğum, 10 da torunum var. Bitirdiğim okul diplomalarımı ve kurs belgelerimi sosyal medya hesabımdan paylaştığımda çocuklarımdan, torunlarımdan ve gençlerden olumlu yönde tepkiler alıyorum. Gençler bendeki bu azmi görünce okumaya daha çok motive oluyor."

Gençler ile akademik personel arasında köprü oluşturduğuna inandığını dile getiren Gençkaya, "Gençlere derslerine motive olmalarını, hocalarına karşı saygılı davranılması gerektiğini, hatta kitaptan, dersten başka arkadaşları olmaması gerektiği tavsiyelerinde bulundum." diye konuştu.

Gençkaya, okumanın, öğrenmenin, faydalı olmanın yaşı olmadığını vurgulayarak, "Ama gençken okumak lazım. Çünkü her şey zamanında güzel. Okumak, okumak diyoruz ama o okuduğun şeyi en iyi anlayanlardan, bilenlerden olmalısın." ifadesini kullandı.