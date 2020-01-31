50 sivil toplum kuruluşu Trump'ın sözde barış planına tepki gösterdi - Son Dakika

Kocaeli'de, 50 sivil toplum kuruluşunun temsilcilerinden oluşan Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Cuma namazı çıkışı Fevziye Camisi avlusunda toplanan grup üyeleri, " Kudüs'e selam direnişe devam", "İsrail şaşırma sabrımızı taşırma" şeklinde sloganlar atıp dövizler taşıdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Dönem Başkanı Şahin Yaşlık, Avrupa Parlamentosunda (AP), Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u kınadı.

"Ellerindeki kitle imha silahlarına güvenen ve Müslüman coğrafyasındaki dağınıklığı fırsat bilenlerin, Filistin halkına bir dayatmayı zorladığını" ifade eden Yaşlık, oluşturulan planla Kudüs'teki eylemlerin meşrulaştırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Yaşlık, İsrail'in ABD tarafından desteklenmesinin, "terörün yaygınlaştırılması noktasındaki kirli bir iş birliği olduğunu" savunarak, "Açıklanan bir antlaşma değil, antlaşma makyajlı savaş ilanıdır. Nihayetinde ölü doğmuş bir antlaşmadır ve açık şekilde Müslümanlar yok sayılmaktadır. Filistinli kardeşimiz vatansız ve topraksız bırakılmak istenmektedir. Kudüs satılık değildir. Kimse bir şeyler verelim de siz burayı bırakın edepsizliğine girmesin." diye konuştu.

Filistinliler için cehenneme dönüştürülmüş bir hayattan İsrail halkına cennet oluşturulamayacağını söyleyen Yaşlık, İsrail işgal ettiği topraklardan çekilmeden barış olamayacağını belirtti.

Daha sonra tekbir getiren grup, yapılan duanın ardından dağıldı.