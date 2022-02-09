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50 sporcu, Fransız Senatosunun başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı - Son Dakika

50 sporcu, Fransız Senatosunun başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı

09.02.2022 20:03
50 sporcu, Fransız Senatosunun başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı

50 uluslararası sporcu, Fransız Senatosunun spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı çıktı.

50 uluslararası sporcu, Fransız Senatosunun spor müsabakalarında başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı çıktı.

Aralarında 1998'de Fransa Milli Futbol takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan eski Fransız eski futbolcu Lilian Thuram, eski Fransız futbolcu Eric Cantona, eski İngiliz atlet Intisar Abdul-Kader, Cezayirli milli futbolcu Yacine Brahimi, eski Senegalli milli futbolcu Jacques Faty, Fransız profesyonel basketbolcu Tommy Ghezela, Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) kadın takımının eski Fransız futbolcusu Jessica Houara ve Afgan asıllı Danimarkalı kadın futbolcu Nadia Nadim'in aralarında bulunduğu 50 sporcu, Fransız Liberation gazetesinde ortak bildiri yayımladı.

Bildiride, Fransa'nın başörtülü kadınların spor müsabakalarına katılmasını yasaklayan dünyadaki ilk ülkelerden biri olabileceği belirtildi.

"(Senatonun kararı) Ayrımcılık içeren, dışlayıcı ve savunduğumuz spor değerlerine tamamen aykırı bir önlem." ifadesi kullanılan bildiride, bu karara imza atan senatörlerin sporda "tarafsızlığı", "ayrılıkçılıkla" mücadele etmeyi, kadın-erkek eşitliğini sağlamayı, hijyeni ve güvenliği gerekçe olarak gösterdiği ancak bu argümanların hiçbirinin geçerli olmadığı kaydedildi.

Bildiride, Uluslararası Basketbol Federasyonunun (FIBA) 2017'de başörtüsünün spor müsabakalarında hiçbir güvenlik sorunu teşkil etmediğine karar verdiği ve başörtülü basketbolcuların müsabakalara katılabilmesi için yönetmenlikte değişiklik yaptığı hatırlatıldı.

Senatörlerin bu kararda gösterdikleri gerekçelerin bir "paradoksa" işaret ettiği vurgulanan bildiride, "Bazı sporcu kadınları müsabakalardan dışlayarak aslında yaptığımız bir 'ayrılıkçılığa' karşı mücadele ettiğimizi nasıl iddia edebiliriz? Kadınların dini özgürlüklerini hiçe sayarak ve dolaylı şekilde tutkularından vazgeçirmeye zorlayarak özgürlüklerini ve onurlarını savunduğumuzu nasıl iddia edebiliriz?" soruları yönetildi.

Bildiride, sporu "demokratik" hale getirmenin yolunun din, ırk, sosyal sınıf ve cinsiyet ayrımı yapmadan herkesin spor faaliyetleri yapabilmesinden geçtiği vurgulandı.

Eşitlik, saygı ve dayanışma gibi değerlerin başörtüsü, haç ve dini mesajlar içeren dövmeler tarafından değil sporcuları "bölmeye" çalışanlarca tehdit edildiği kaydedilen bildiride, söz konusu teklifi görüşen milletvekillerine ve Fransız spor federasyonlarına "başörtülü kadınların spor müsabakalarına katılmalarına izin verme" çağrısında bulunuldu.

Bildiride, başörtülü kadınların spor müsabakalarına katılmalarının tamamen yasaklanması halinde bunun özgürlüklere ve dünyanın dört köşesinde savunulan insani ve spor ilkelerine güvenirliğine zarara vereceği belirtildi.

Senatonun yasa teklifinde "bariz dini semboller" ibaresi yer alsa da burada hedefte olan başörtülü kadınların olduğu kaydedildi.

Ulusal Mecliste görüşülüyor

Ulusal Meclis, 19 Ocak'ta Senatonun kabul ettiği ve spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanmasını öngören yasa teklifini görüşüyor.

Söz konusu teklifin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclisin de bunu onaylaması gerekiyor. Teklifin kabul edilmesi halinde Fransa'daki spor federasyonları ve bağlı kuruluşlarca düzenlenen spor müsabakalarında, "bariz dini sembollerin" kullanılmasına izin verilmeyecek.

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Paris Saint Germain, Basketbolcu, baş örtüsü, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 50 sporcu, Fransız Senatosunun başörtüsü yasağını öngören yasa teklifine karşı - Son Dakika


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