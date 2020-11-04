50 şüphelinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonunda bazada yakalandı (3) - Son Dakika

50 şüphelinin gözaltına alındığı 'Çelik Kafes' operasyonunda bazada yakalandı (3)
04.11.2020 22:46
43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIJandarma ekipleri tarafından Manavgat, Alanya, Serik ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 16'sı bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilirken, işlemleri tamamlananlarla birlikte adliyeye getirilen...
43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından Manavgat, Alanya, Serik ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı 'Çelik Kafes' adı verilen operasyonlarda yakalanan 50 şüpheliden 16'sı bugün Manavgat Adliyesi'ne sevk edilirken, işlemleri tamamlananlarla birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı toplam 44 oldu. Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüpheliler, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden hamile olan bir kadın adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 43 şüpheli ise tutuklandı.
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