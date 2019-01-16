Son Dakika Haberleri: 50 Ton Mandalina Zarar Gördü

50 Ton Mandalina Zarar Gördü

46 dakika önce

Hatay'da etkili olan yağışlardan dolayı mandalina dolu depo sular altında kaldı.

50 Ton Mandalina Zarar Gördü, System.String[]
Hatay'da etkili olan yağışlardan dolayı mandalina dolu depo sular altında kaldı. Su basan depoda yaklaşık 50 ton mandalina zarar gördü.

Doğu Akdeniz Bölgesinde etkisini sürdüren yağış, Hatay'ın Samandağ ilçesinde zarara yol açtı. İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan Cebir Uzel ve Gazi Yeşildal'a ait mandalina deposu sular altında kaldı. Dere suyunun tıkanmasından dolayı su basan depodaki 150 ton mandalinanın yaklaşık 50 tonu zarar gördü.

Cebir Uzel ve Gazi Yeşildan, aşırı yağmurlardan ve dere yatağının tıkanmasından dolayı biriken suların, depolarına ve evlerine girdiğini belirterek, yetkililerden destek beklediklerini ifade etti. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

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